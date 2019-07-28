Россия и мир
10:41 | 31.07.2019
В РФ вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
Теперь россияне смогут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Однако общая сумма по процентам возрастет, сообщает РБК.
Кроме того, закон отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы, отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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