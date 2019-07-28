В РФ вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

10:41 | 31.07.2019

В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять «ипотечные каникулы» сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, передает «Интерфакс».



Теперь россияне смогут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Однако общая сумма по процентам возрастет, сообщает РБК.



Кроме того, закон отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы, отмечает РИА «Новости».

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