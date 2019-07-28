Россия и мир
17:03 | 30.07.2019
В России предложили заблокировать онлайн-сервисы BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»
В частности, авторы инициативы указывают на необходимость создания механизма, который позволял бы блокировать подобные сайты за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». Представители ООП уже сформировали список, куда вошли 229 сайтов, торгующих, по мнению объединения, билетами нелегальных автоперевозчиков. В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие, передает РБК.
Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что предложение поступило в Госдуму и будет рассмотрено на осенней сессии, отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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