В России предложили заблокировать онлайн-сервисы BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»

17:03 | 30.07.2019

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в России из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП).



В частности, авторы инициативы указывают на необходимость создания механизма, который позволял бы блокировать подобные сайты за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». Представители ООП уже сформировали список, куда вошли 229 сайтов, торгующих, по мнению объединения, билетами нелегальных автоперевозчиков. В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие, передает РБК.



Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что предложение поступило в Госдуму и будет рассмотрено на осенней сессии, отмечает РИА «Новости».

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