Прошлый четверг официально стал самым жарким днем в истории Великобритании

13:32 | 30.07.2019

Минувший четверг, 25 июля, стал официально самым жарким днем в Великобритании за всю историю наблюдений, столбик термометра достиг 38,7 градусов Цельсия, сообщила в понедельник британская метеослужба. Предыдущий рекорд был поставлен в 2003 году в графстве Кент. Тогда температура поднялась до 38,5 градуса.



Напомним, что аномальная жара в этом году пришла во многие страны Европы. Рекорды фиксируют во Франции, Германии, Дании, Нидерландах и Бельгии.

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