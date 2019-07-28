Россия и мир
13:17 | 30.07.2019
В Японии за одну неделю из-за жаркой погоды умерло 11 человек
Почти весь июль в Японии стояла прохладная для лета погода, где-то даже осенняя, с продолжительными дождями. Но на прошлой неделе для граждан страны закончился сезон плотных осадков, а столбики термометров не опускались ниже 32–33 градусов. В большинстве регионов воздух прогрелся до 35 градусов, передает life.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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