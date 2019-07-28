В Японии за одну неделю из-за жаркой погоды умерло 11 человек

13:17 | 30.07.2019

Только за одну неделю с 22 по 28 июля из-за сильной жары в Японии погибли 11 человек, еще около 5,7 тыс. госпитализированы, передает iz.ru. 52,6% пострадавших — это люди в возрасте 65 лет и старше.



Почти весь июль в Японии стояла прохладная для лета погода, где-то даже осенняя, с продолжительными дождями. Но на прошлой неделе для граждан страны закончился сезон плотных осадков, а столбики термометров не опускались ниже 32–33 градусов. В большинстве регионов воздух прогрелся до 35 градусов, передает life.ru.

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