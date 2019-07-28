Сенаторы попросили включить санкции против госдолга РФ в оборонный бюджет США

13:10 | 30.07.2019

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета, передает iz.ru.



В письме, которое Холлен и Рубио направили в комитеты, предлагается включить в документ положения закона о сдерживании, запрещающего американским компаниям иметь дело с российским суверенным долгом. По мнению сенаторов, также следует обязать директора Национальной разведки отчитываться перед конгрессом в течение 30 дней после федеральных выборов в США о возможном вмешательстве России, сообщает «Ведомости».



Как напоминает iz.ru, 11 июля палата представителей конгресса США одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

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