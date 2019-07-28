Организатор теракта 11 сентября 2001 года в США заявил о готовности дать показания

12:57 | 30.07.2019

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил, что готов высказаться о трагедиях и дать показания взамен на отмену смертной казни. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Саудовской Аравии компенсаций.



Родственники жертв терактов 11 сентября обвиняют правительство Саудовской Аравии в поддержке террористов, устроивших атаки в 2001 году, жертвами которых стали почти 3 тыс. человек, напоминает РБК.

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