Ракета «Союз» со спутником Минобороны успешно стартовала с космодрома Плесецк

12:51 | 30.07.2019

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Пуск провел боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил. Отмечается, что космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» успешно отделился ракеты «Союз-2.1а».

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