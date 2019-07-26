В Нигерии в результате атаки боевиков группировки «Боко харам» погибли 65 человек

11:31 | 29.07.2019

Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек. Как передает AFP, террористы приехали на мотоциклах в одну из деревень и открыли огонь по людям, которые возвращались с похоронной церемонии.



Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку боевиков по мирным жителям, а также приказал военнослужащих провести операцию по поиску нападавших, передает Reuters.

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