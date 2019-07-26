ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

11:16 | 29.07.2019

Банк России утром 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО КБ «Ассоциация», сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ РФ говорят, что «Ассоциация» не отразила в отчётности наличие средств на счетах в иностранном банке. Кроме того, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность.



По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 170-е место в банковской системе РФ.

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