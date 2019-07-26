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11:05 | 29.07.2019

В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C

В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают «Метеовести».

По прогнозу синоптиков, днем 29 июля температура воздуха днем прогреется не выше плюс 13-18 градусов. Наиболее холодными станут вторник и среда, погодные условия будут соответствовать концу сентября-началу октября. Так, ночью будет только плюс 4-9 градусов, а днем плюс 9-14 градусов.

Отмечается, что такое резкое снижение температуры можно объяснить ультраполярным вторжением.

© «Вечерние Ведомости»

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