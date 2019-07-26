В Иркутской области из-за нового паводка эвакуировали более тысячи человек

10:58 | 29.07.2019

Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы.



Кроме того, по данным синоптиков, 29−30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках, при этом на реке Ие в районе Тулуна — до отметок 950−1050 см при критической отметке 700 см.



Как напоминает lenta.ru, сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах.

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