В России собираются запретить анонимно пополнять «Яндекс.деньги» и «Кошелёк Qiwi»

10:54 | 29.07.2019

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации. Таким образом Росфинмониторинг борется с распространением наркотиков и финансированием терроризма, сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



В документе говорится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, передает РИА «Новости».

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