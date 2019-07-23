Умер Владимир Кара-Мурза-старший

Сегодня, 28 июля, в возрасте 59 лет умер историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший.Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «Преподаватель истории новейшего времени». В 1992–1993 годах работал старшим редактором, затем корреспондент еженедельной программы Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК «Останкино» (сейчас — «Первый канал»).Работал на НТВ, делал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги», автор и ведущий информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь» и других. Кара-Мурза покинул редакцию НТВ после конфликта, возникшего между Гусинским и основным кредитором телеканала, компанией «Газпром».Он также работал на телеканалах ТНТ, ТВС, RTVi, на радиостанции «Эхо Москвы», вел колонку в газете «Собеседник».За свою профессиональную деятельность удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».