Два украинских Ил-76 уничтожены ракетным ударом в Ливии

12:40 | 28.07.2019

Фото: twitter.com/Balzawawi_ly

Два украинских самолета Ил-76 уничтожены ракетным ударом сил правительства национального единства в Ливии. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что самолеты находились на территории подконтрольного силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара аэропорта Аль-Джуфра. Кроме того, агентство сообщает о погибшем во время удара пилоте.



По информации «РИА Мелитополь», погибшим оказался пилот из Мелитополя, работавший в Ливии по контракту.



Однако информация о принадлежности сгоревших самолетов, поступающая из разных источников, сильно разнится. По информации одних источников, сгорели самолеты авиакомпании Alfa Air, по информации других, уничтожены машины авиакомпании Europa Air, у которой, кстати, в тот же день авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта.

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