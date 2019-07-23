Друг американского президента срывает санкции против «Северного потока-2»

11:43 | 28.07.2019

Фото: Associated Press

Издание The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате Конгресса США сообщило о том, что сенатор-республиканец от штата Кентукки и, по данным издания, друг американского лидера Дональда Трампа Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».



Как отмечает издание, Рэнд Пол отложил рассмотрение законопроекта и разослал своим коллегам по Сенату письмо, в котором рассказал о своих опасениях по поводу того, что в документе не названы организации, против которых должны быть введены ограничительные меры.



«Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции», — говорится в письме сенатора. Он опасается, что в результате такого «слепого» голосования ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам.



Напомним, информация о том, что США собираются ввести санкции против проекта «Северный поток-2», появилась еще 21 мая. В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Добавив: «Во многом проект уже реализован».

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