В Китае девятилетний мальчик нашел одиннадцать окаменелых яиц динозавра

17:37 | 26.07.2019

Одиннадцать древних окаменелых яиц динозавра возрастом около 60 миллионов лет обнаружил в овраге города Хэюань провинции Гуандун на юге Китая девятилетний мальчик. Об этом сообщает портал «Сина».



По данным портала, уникальные ископаемые останки удалось найти после наводнения, сильно размывшего почву в районе обрыва. Каждое яйцо достигает 9 см в диаметре. Сначала ребенок наткнулся на одно из них, а затем при помощи сотрудников местного музея были проведены дополнительные работы, в результате которых из земли удалось извлечь еще 10 экземпляров.



Мама мальчика рассказала, что находку сделал именно мальчик, который после частых посещений местного палеонтологического музея знал, как могут выглядеть яйца динозавров и поэтому понял, что перед ним не просто камень, отмечает РИА «Новости».

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