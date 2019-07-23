Власти Польши собираются пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

17:28 | 26.07.2019

Власти Польши намерены направить Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, которые пройдут в начале 2020 года.



«Факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, он неоспорим, и готовность к сотрудничеству с нашей стороны абсолютна», —заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.



Напомним, весной стало известно, что Путина не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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