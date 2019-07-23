Самым популярным иностранным сериалом у жителей РФ назвали «Игру престолов»

12:10 | 24.07.2019

Россияне назвали пятерку самых любимых зарубежных сериалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-центр».



По результатам социологического исследования, наиболее популярными оказались сериалы «Игра престолов» (27% респондентов), «Шерлок» (25% опрошенных), «Доктор Хаус» (24% участников опроса), «Чернобыль» и «Остаться в живых» по 22% опрошенных.



Кроме того, по данным социологов, треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.

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