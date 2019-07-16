Россия и мир
12:45 | 18.07.2019
Эйфелеву башню назвали самой фотографируемой достопримечательностью мира
В России чаще всего туристы фотографируют Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге, а также соборную мечеть Кул-Шариф в Казани.
© «Вечерние Ведомости»
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