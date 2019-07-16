Эйфелеву башню назвали самой фотографируемой достопримечательностью мира

12:45 | 18.07.2019

Специалисты сервиса «Облако.Mail.ru» составили рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира. Его возглавила Эйфелева башня. На втором и третьем местах оказались Колизей и Фонтан Треви в Риме. Пятерку лидеров закрывают храм святого Семейства в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже. Йенский мост в Париже занимает шестое место, Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции — седьмое, Миланский собор — восьмое, Бурдж-Халифа в Дубае — девятое и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции — десятое.



В России чаще всего туристы фотографируют Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге, а также соборную мечеть Кул-Шариф в Казани.