На 80-м году жизни скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

12:42 | 18.07.2019

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. Он умер 16 июля. Отпевание состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в Лефортово.



Как сообщает lenta.ru, Прохоров работал в качестве второго режиссера над такими фильмами, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Не ждали, не гадали!», «Расстанемся — пока хорошие», «Что сказал покойник», «Женщин обижать не рекомендуется», «Человек войны» и «Адам женится на Еве». В некоторых из этих картин Прохоров также появлялся в качестве актера. Кроме того, он снимался в сериалах «Провинциалы», «Совесть», «Алые погоны» и «Инспектор Лосев».