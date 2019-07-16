В Киото в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation погибли 13 человек

12:38 | 18.07.2019

В Японии в городе Киото сегодня утром неизвестный мужчина совершил поджог аниме-студии Kyoto Animation. Как сообщает агентство «Киодо», мужчина появился у здания в 10 часов по местному времени. Он облил бензином здание и людей и поджег жидкость с криком: «Умрите». Погибли по меньшей мере 13 человек и почти 40 пострадали.



При этом 41-летний мужчина, который, предположительно, разлил воспламеняющую жидкость в здании, также оказался среди пострадавших и был доставлен в медицинское учреждение.