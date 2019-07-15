Спикер Госдумы Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

15:56 | 17.07.2019

Спикер Госдумы Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в «Парламентской газете».



Поправки в основной закон страны, по мнению спикера Госдумы, должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти в России. Для этого, считает Володин, надо позволить нижней палате парламента участвовать в формировании кабмина, сообщает РБК.



Он напомнил, что в настоящее время Дума принимает участие в формировании кабмина лишь «в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства».