Россия и мир
16:04 | 28.06.2019
Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
В основу сюжета фильма лягут детективные романы Нэнси Спрингер «Тайны Энолы Холмс». Энола — младшая сестра литературных героев Артура Конан Дойла — Шерлока и Майкрофта Холмсов. Ее на экране воплотит Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела», передает gazeta.ru. Предположительно, съемки кинокартины должны начаться этим летом.
© «Вечерние Ведомости»
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