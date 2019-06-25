Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

16:04 | 28.06.2019

Британский актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена, исполнит роль Шерлока Холмса в новом фильме «Энола Холмс». Об этом сообщил портал Empire.



В основу сюжета фильма лягут детективные романы Нэнси Спрингер «Тайны Энолы Холмс». Энола — младшая сестра литературных героев Артура Конан Дойла — Шерлока и Майкрофта Холмсов. Ее на экране воплотит Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела», передает gazeta.ru. Предположительно, съемки кинокартины должны начаться этим летом.