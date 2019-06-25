Задержан один из топ-менеджеров «Рольфа» Анатолий Кайро

15:55 | 28.06.2019

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы «Рольф», задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро, сообщил «Интерфаксу» председатель совета директоров «Рольфа» Сергей Петров. В ближайшее время Кайро предъявят обвинение. Ранее в офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.



Сергей Петров подчеркнул, что следственные органы не предпринимали усилий, чтобы разобраться в ситуации. Основной документ, который доказывает законность операций «Рольфа» — независимая оценка сделки с акциями, отметил основатель компании, передает «Эхо Москвы».