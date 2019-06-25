Россия и мир
15:51 | 28.06.2019
Один турецкий солдат погиб при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе
После этого Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны. Турецкие военные обстреляли минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама. Их целями стали несколько населенных пунктов на северо-западе провинции. Всего выпущено более 18 минометных снарядов, отмечает RG.RU.
© «Вечерние Ведомости»
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