Один турецкий солдат погиб при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

15:51 | 28.06.2019

Один турецкий солдат погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. Отмечается, что удары наносились с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, и были расценены как преднамеренные.



После этого Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны. Турецкие военные обстреляли минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама. Их целями стали несколько населенных пунктов на северо-западе провинции. Всего выпущено более 18 минометных снарядов, отмечает RG.RU.