В районе терминала B аэропорта Шереметьево из-за обильных осадков затопило дорогу

15:37 | 28.06.2019

В районе терминала B аэропорта Шереметьево в пятницу из-за обильных осадков затопило дорогу, сообщает пресс-служба воздушной гавани. «Сегодня, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе «Шереметьево-1» (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта», - говорится в сообщении. Для проезда к месту назначения в этом районе на автомобиле рекомендуется использовать альтернативные пути, передает РИА «Новости».