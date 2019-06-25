МегаФон запустил сервис по торговле ценными бумагами и валютой

15:11 | 27.06.2019

МегаФон и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение – приложение «МегаФон Инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям оператора пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира.



Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. Теперь пользователи с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет, это займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.



Среди возможностей приложения – котировки онлайн; наглядный формат анализа персонального портфеля: состав, доходность, движение и результативность; новостная лента с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн чат поддержки.



Также могжно воспользоваться сервисом «Инвестидеи» – это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.



Еще одно преимущество – в приложении «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.



Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер». Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность.



Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.



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