В США скончался актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

15:04 | 27.06.2019

На 74-м году жизни скончался американский актер Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз), пишет Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.



Драго начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли — демон Барбаса в «Зачарованных» и Фрэнк Нитти в «Неприкасаемых». Кроме того, актер снимался в сериалах «Сверхъестественное», «Секретные материалы», «Детективное агентство «Лунный свет»«, сообщает lenta.ru.