Депутаты парламента Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

15:01 | 27.06.2019

Парламент Киргизии большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывшему главе республики готовятся предъявить обвинения в уголовных преступлениях, передает rg.ru. За то, чтобы снять неприкосновенность с экс-президента, высказались 103 депутата, против проголосовали шесть парламентариев.



По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.