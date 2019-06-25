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Россия и мир


15:01 | 27.06.2019

Депутаты парламента Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Парламент Киргизии большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывшему главе республики готовятся предъявить обвинения в уголовных преступлениях, передает rg.ru. За то, чтобы снять неприкосновенность с экс-президента, высказались 103 депутата, против проголосовали шесть парламентариев.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

© «Вечерние Ведомости»

 


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