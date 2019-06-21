Россия и мир
16:44 | 24.06.2019
В ПАСЕ отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17
На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения рейса МН17 в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту идею, сообщает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:01 | 24.06.2019
Уничтожили призрака: в Екатеринбурге коммунальщики продолжают борьбу с уличным искусством
17:31 | 24.06.2019
Погиб водитель: на трассе «Екатеринбург – Тюмень» произошло жуткое ДТП
17:06 | 24.06.2019
В селе Березовка в 2020 году обновят стадион
16:31 | 24.06.2019
В Свердловской области осудили предпринимателя за незаконную рубку леса в особо крупном размере
16:30 | 24.06.2019
Нужна любая помощь: в Алапаевске пропал человек
16:19 | 24.06.2019
Избирательный процесс, бизнес-игра и чемпионат по флорболу: состоялся форум молодых парламентариев
15:53 | 24.06.2019
Движение по одной полосе на перекрестке Екатерининской и Куйбышева в Перми откроется 26 июня
15:47 | 24.06.2019
Дети села Березовка обеспечены местами в детских садах и начальной школе
15:36 | 24.06.2019
В Озерске расходы на уличное освещение сократятся вдвое
15:33 | 24.06.2019
В этом году в Перми завершат строительство трех детских поликлиник
15:14 | 24.06.2019
Борьба не окончена: в Екатеринбурге раздают брошюры, раскрывающие технологии протеста
14:42 | 24.06.2019
В Кургане следователи завели дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам управляющей компании
14:22 | 24.06.2019
Привет, тазик: в Екатеринбурге снова отключают горячее водоснабжение
14:03 | 24.06.2019
В Курганской области стартовали избирательные кампании
14:00 | 24.06.2019
Частный сектор Нижнего Тагила снабдят «умными» счетчиками
13:42 | 24.06.2019
Жительница Зауралья убила мужа в гостях у друзей
13:36 | 24.06.2019
«Победа» прекращает рейсы из Перми в Грузию с 8 июля
13:34 | 24.06.2019
В поселке Западный пропал человек, нуждающийся в медицинской помощи
13:33 | 24.06.2019
В Курганской области в аварии с «перевертышем» погибли два человека
13:24 | 24.06.2019
В Каргаполье Hyundai Solaris сбил 4-летнего ребенка на велосипеде
13:19 | 24.06.2019
Прикамье присоединилось к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»
13:13 | 24.06.2019
В Екатеринбурге на GMIS-2019 разыграют миллиард рублей среди промышленных проектов
12:58 | 24.06.2019
В Прикамье восстановлено после аварии газоснабжение
12:48 | 24.06.2019
Руководитель аппарата Администрации Екатеринбурга Илья Захаров приступил к исполнению обязанностей
12:48 | 24.06.2019
Максим Решетников принял участие в окружном совете под председательством полпреда президента РФ
12:42 | 24.06.2019
Неделя в Перми будет нежаркой
12:30 | 24.06.2019
«Облгазету» обязали вернуть три миллиона рублей в свердловский бюджет
12:25 | 24.06.2019
Суд вынес приговор екатеринбурженке, торговавшей безакцизными сигаретами
12:07 | 24.06.2019
В Нижних Сергах подожгли сараи