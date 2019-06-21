В ПАСЕ отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17

16:44 | 24.06.2019

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году, передает «Интерфакс».



На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения рейса МН17 в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту идею, сообщает РИА «Новости».