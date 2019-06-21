Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


16:44 | 24.06.2019

В ПАСЕ отказались обсуждать расследование крушения рейса MH17

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году, передает «Интерфакс».

На открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения рейса МН17 в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту идею, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:41 | 24.06.2019
В здании Администрации города Екатеринбурга начнёт работать новая входная группа

18:22 | 24.06.2019
На стенде Екатеринбурга на выставке «Иннопром» презентуют Уральскую биеннале

18:01 | 24.06.2019
Уничтожили призрака: в Екатеринбурге коммунальщики продолжают борьбу с уличным искусством

17:31 | 24.06.2019
Погиб водитель: на трассе «Екатеринбург – Тюмень» произошло жуткое ДТП

17:06 | 24.06.2019
В селе Березовка в 2020 году обновят стадион

17:00 | 24.06.2019
Студентка уральского университета изобрела новый рецепт полезного мороженого

16:31 | 24.06.2019
В Свердловской области осудили предпринимателя за незаконную рубку леса в особо крупном размере

16:30 | 24.06.2019
Нужна любая помощь: в Алапаевске пропал человек

16:19 | 24.06.2019
Избирательный процесс, бизнес-игра и чемпионат по флорболу: состоялся форум молодых парламентариев

16:14 | 24.06.2019
Из Кунгура в Пермь в день открытия «Небесной ярмарки» пустят ночную электричку

15:53 | 24.06.2019
Движение по одной полосе на перекрестке Екатерининской и Куйбышева в Перми откроется 26 июня

15:51 | 24.06.2019
Евгений Куйвашев пригрозил разорвать отношения с мусорными регоператорами

15:47 | 24.06.2019
Дети села Березовка обеспечены местами в детских садах и начальной школе

15:36 | 24.06.2019
В Озерске расходы на уличное освещение сократятся вдвое

15:33 | 24.06.2019
В этом году в Перми завершат строительство трех детских поликлиник

15:14 | 24.06.2019
Борьба не окончена: в Екатеринбурге раздают брошюры, раскрывающие технологии протеста

14:50 | 24.06.2019
Главное, чтобы выдержал: в Екатеринбурге Макаровский мост подвергли испытаниям

14:42 | 24.06.2019
В Кургане следователи завели дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам управляющей компании

14:22 | 24.06.2019
Привет, тазик: в Екатеринбурге снова отключают горячее водоснабжение

14:03 | 24.06.2019
В Курганской области стартовали избирательные кампании

14:00 | 24.06.2019
Частный сектор Нижнего Тагила снабдят «умными» счетчиками

13:57 | 24.06.2019
Кандидаты в губернаторы от ЛДПР и КПРФ сдали документы в избирком Зауралья

13:42 | 24.06.2019
Жительница Зауралья убила мужа в гостях у друзей

13:36 | 24.06.2019
«Победа» прекращает рейсы из Перми в Грузию с 8 июля

13:34 | 24.06.2019
В поселке Западный пропал человек, нуждающийся в медицинской помощи

13:33 | 24.06.2019
В Курганской области в аварии с «перевертышем» погибли два человека

13:24 | 24.06.2019
В Каргаполье Hyundai Solaris сбил 4-летнего ребенка на велосипеде

13:19 | 24.06.2019
Прикамье присоединилось к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»

13:13 | 24.06.2019
В Екатеринбурге на GMIS-2019 разыграют миллиард рублей среди промышленных проектов

12:58 | 24.06.2019
В Прикамье восстановлено после аварии газоснабжение

12:48 | 24.06.2019
Руководитель аппарата Администрации Екатеринбурга Илья Захаров приступил к исполнению обязанностей

12:48 | 24.06.2019
Максим Решетников принял участие в окружном совете под председательством полпреда президента РФ

12:42 | 24.06.2019
Неделя в Перми будет нежаркой

12:30 | 24.06.2019
«Облгазету» обязали вернуть три миллиона рублей в свердловский бюджет

12:25 | 24.06.2019
Суд вынес приговор екатеринбурженке, торговавшей безакцизными сигаретами

12:07 | 24.06.2019
В Нижних Сергах подожгли сараи





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 