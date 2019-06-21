Отставной адмирал Джо Сестак заявил об участии в президентской кампании в США

13:16 | 24.06.2019

Отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США, передает РИА «Новости».



По словам Сестака, о своём решении он объявил несколько позже других претендентов на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии из-за того, что его дочь боролась с раком и лишь недавно победила недуг.



Основной целью политик ставит борьбу за права рабочего класса. Другими целями своего возможного президентства Сестак назвал «остановку изменения климата» и стремление «прекратить несправедливости», сообщает iz.ru.