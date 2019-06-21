Почти половина россиян выступает против введения четырехдневной рабочей недели

13:11 | 24.06.2019

Почти половина россиян (48%) не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает russian.rt.com.



При этом положительно возможные перемены оценивают около 29% респондентов, еще 17% относятся к инициативе равнодушно, а 6% не определились с ответом, пишет «РИА Новости».



Ранее глава российского правительства Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.