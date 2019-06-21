Названы самые наркозависимые регионы РФ

12:57 | 24.06.2019

Специалисты «Трезвой России» составили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Самыми свободными от наркотиков регионами оказались Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чечня, передает iz.ru. В конце рейтинга оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия.



Рейтинг был составлен на основе официальной статистики Росстата, Минздрава и МВД. В частности, одним из критериев стало число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.