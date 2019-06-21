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Россия и мир


12:57 | 24.06.2019

Названы самые наркозависимые регионы РФ

Специалисты «Трезвой России» составили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Самыми свободными от наркотиков регионами оказались Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чечня, передает iz.ru. В конце рейтинга оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия.

Рейтинг был составлен на основе официальной статистики Росстата, Минздрава и МВД. В частности, одним из критериев стало число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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