В Кремле назвали «русофобской провокацией» протесты в Тбилиси

16:29 | 21.06.2019

Массовые акции протеста в Грузии являются русофобской провокацией, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Песков. «Всё то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России... Это требует крайнего осуждения», — сказал он.



Беспорядки в Тбилиси начались вечером 20 мая. Поводом для них стал тот факт, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле председателя парламента Грузии и говорил на русском языке, отмечает «Интерфакс».