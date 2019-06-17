В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

16:24 | 19.06.2019

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко. По его словам, жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что её муж получил ранение.



Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы «Информационное сопротивление», которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований», передает «Интерфакс».