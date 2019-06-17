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Россия и мир


16:24 | 19.06.2019

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко. По его словам, жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что её муж получил ранение.

Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы «Информационное сопротивление», которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований», передает «Интерфакс».

© «Вечерние Ведомости»

 


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