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Россия и мир


14:49 | 18.06.2019

МегаФон подключился к поиску пропавших людей

Платформа для поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск» уже помогла найти более 60 человек. Она сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут, помогая спасти жизни.

МегаФон провел пилотный проект с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Суть – в поиске потенциальных свидетелей при пропаже человека. Оператор задает район поиска по последним данным о местонахождении потерявшегося и рассылает сообщения с его описанием абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время.

С марта этого года было проведено 60 рассылок, и все пропавшие были найдены.

«МегаФон.Поиск» – это новое слово в технологиях поиска, – говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». – Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».

Сообщения приходят абонентам, согласившимся на получение информационных материалов при оформлении договора. Подписаться на такую рассылку можно в салоне МегаФона.

Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке – 2000, минимальное – 33. Для формирования списка и отправки сообщений нужна пара минут.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Наш сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Мы рады, что наша система уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, и по каждой из них мы можем сказать: «Найден. Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать».

Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.

© «Вечерние Ведомости»

 


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