«Ну, погоди!» возглавил рейтинг самых любимых мультфильмов россиян

17:01 | 13.06.2019

Жители России назвали свои любимые мультфильмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос. По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм «Ну, погоди!» своим самым любимым. На второй позиции оказались «Каникулы в Простоквашино», набрав 31% голосов. Третье место досталось мультсериалу «Маша и медведь», выбранный 16% жителей страны. Еще 13% респондентов назвали «Винни-Пуха», 10% — «Чебурашку и крокодила Гену», по 8% — «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане».