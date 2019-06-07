В Польше назвали вероятное местонахождение Янтарной комнаты

13:42 | 11.06.2019

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.



Находку обнаружили в поселении, где находился штаб сухопутных войск вермахта. Сотрудник музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик отметил, что подземный тоннель удалось найти благодаря использованию профессионального георадара.



Как напоминает rg.ru, поиски легендарной Янтарной комнаты начались в Мамерках в Варминьско-Мазурском воеводстве в 2016 году. Исчезнувшая в годы Второй мировой войны Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I императору Петру Великому. Она была украдена фашистами при оккупации Царского Села. В 50-е годы прошлого века к польским саперам, воинская часть которых располагалась неподалеку, явился один из местных жителей. Он рассказал, что был свидетелем того, как немцы прятали коробки в одном из бункеров. По его данным, это были части знаменитой Янтарной комнаты.