Во Львовской области шахтёры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

16:25 | 10.06.2019

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате, передает russian.rt.com. По его словам, шахтеры прибегли к таким радикальным действиям из-за того, что «власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли».