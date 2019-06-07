Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


16:25 | 10.06.2019

Во Львовской области шахтёры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов — Рава — Русская из-за долгов по зарплате, передает russian.rt.com. По его словам, шахтеры прибегли к таким радикальным действиям из-за того, что «власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:24 | 10.06.2019
Сотрудники таможни и налоговой пришли с проверкой в ТЦ «Покровский пассаж»

16:20 | 10.06.2019
В Кургане следователи передали в суд дело очередного педофила

16:13 | 10.06.2019
Ресторан «Огонек» объявил об акции в поддержку Ивана Голунова

16:11 | 10.06.2019
Участники Дней пермского бизнеса обсудят современные бизнес-реалии регионального предпринимательства

15:54 | 10.06.2019
В Североуральске пьяный парень выбросил из окно грудного ребенка знакомой

15:52 | 10.06.2019
В Перми начался ремонт дворов по нацпроекту

15:51 | 10.06.2019
В Дубровке открылась группа для дошкольников

15:41 | 10.06.2019
Катя IOWA станет хедлайнером на фестивале KFC BATTLE FEST в Екатеринбурге

15:35 | 10.06.2019
РБК: Вадим Шумков обратился в Кремль с инициативой об объединении Курганской области с Тюменской

15:24 | 10.06.2019
В Пермском крае появится еще одна площадка онлайн-закупок

15:21 | 10.06.2019
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Верхней Салды, убившего своего отца

15:06 | 10.06.2019
В Березовском трехлетнюю девочку покусала бойцовская собака

14:42 | 10.06.2019
Еще один застройщик построит и передаст в собственность Перми детский сад

14:40 | 10.06.2019
На трассе Екатеринбург — Курган в аварии с перевертышем погиб водитель

14:39 | 10.06.2019
Владимир Путин оценил динамику Пермского края в Нацрейтинге

14:19 | 10.06.2019
В Нижнем Тагиле без холодной воды остались два района

14:19 | 10.06.2019
В Курганской области 15 человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит

14:18 | 10.06.2019
Таможенники изъяли более тысячи литров казахской водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбург

14:07 | 10.06.2019
Прокуратура запросила для основателя свердловского интернет-провайдера 5 лет колонии за истязание детей

13:55 | 10.06.2019
Загадочная невнимательность следователей: бывший глава СвЖД Алексей Миронов вышел на свободу

13:49 | 10.06.2019
Храм на вражде: художник написал картину о протестах в Екатеринбурге

13:34 | 10.06.2019
Бывший прокурор возглавил два кинотеатра Екатеринбурга

13:23 | 10.06.2019
HeadHunter назвал самые необычные вакансии Свердловской области

13:22 | 10.06.2019
Челябинским киоскерам и дольщикам помогут в Государственной Думе

13:03 | 10.06.2019
В Перми будут готовить специалистов по внедрению технологии «умный дом»

12:57 | 10.06.2019
Максим Решетников принял участие в обсуждении итогов реализации нацпроектов за год

12:54 | 10.06.2019
В Свердловской области бизнесмена обязали выплатить 11,8 млн. рублей за незаконную рубку леса

12:51 | 10.06.2019
Пермский край привлек свыше 250 млрд рублей на Петербургском экономическом форуме

12:40 | 10.06.2019
Летняя погода в Перми сменится похолоданием

12:11 | 10.06.2019
В Екатеринбург приехала комиссия FISU, чтобы оценить готовность города к проведению Универсиады-2023

11:57 | 10.06.2019
Свердловская область заняла второе место в России по количеству детей-сирот получивших собственное жильё в 2018 году

11:53 | 10.06.2019
В Зауралье прокуратура оштрафовала фермера за выплату зарплаты ниже МРОТ

11:49 | 10.06.2019
Жара вернулась на Урал

11:41 | 10.06.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности Аэропорта «Кольцово»

11:16 | 10.06.2019
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Томск

11:05 | 10.06.2019
На ремонт проспекта Голикова в Кургане потратят более 118 млн рублей





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 