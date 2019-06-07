В Кремле отказались комментировать дело Ивана Голунова

16:20 | 10.06.2019

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь Путина Песков журналистам, передает РБК. «Могу лишь сказать о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», — сказал Песков.



Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В МВД заявили, что во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Голунов утверждает, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил Ивана Голунова под домашний арест. Сегодня стало известно, что первые анализы не выявили следов наркотика.