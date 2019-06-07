Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

16:15 | 10.06.2019

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает РИА Новости. Суд признал бывшего главу республики виновным в мошенничестве. Одновременно с этим, Гайзер оправдан по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.