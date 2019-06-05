Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

12:59 | 7.06.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня, передает РИА «Новости».



«Обстрел украинских военных, - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства, - является очевидной попыткой в который раз сорвать процесс переговоров по прекращению огня». Кто бы ни отдал приказ, - Вооруженные силы Украины «будут отвечать и в соответствии с ситуацией».



По словам Зеленского, в ситуации с применением артиллерии речь идёт о «вопиющем» нарушении Минских соглашений.