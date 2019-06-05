Россия и мир
12:52 | 7.06.2019
В Минтрансе сообщили о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Ситуация в Шереметьеве осложнилась в прошлую пятницу. В системе доставки грузов аэропорта произошли массовые сбои. Гендиректор Шереметьева Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчётов. В нормальный режим доставка багажа должна выйти к концу июня, передает govoritmoskva.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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