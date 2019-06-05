В Минтрансе сообщили о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

12:52 | 7.06.2019

Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает РИА «Новости».



Ситуация в Шереметьеве осложнилась в прошлую пятницу. В системе доставки грузов аэропорта произошли массовые сбои. Гендиректор Шереметьева Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчётов. В нормальный режим доставка багажа должна выйти к концу июня, передает govoritmoskva.ru.