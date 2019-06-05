В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ

12:41 | 7.06.2019

Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она «похитила» собственных детей, вывезя их в Россию, передает РИА «Новости».



Иск подал ее бывший муж, который является гражданином США. Он попросил суд назначить ей максимальный срок наказания, который «даст надежду вернуть детей». Российская дипмиссия в Хьюстоне намерена добиваться пересмотра дела. Дети Осиповой сейчас находятся в России под опекой родственников, сообщает gazeta.ru.



Свой срок Осипова получила не только за похищение, но и по двум пунктам вымогательства, в котором ранее ее признали виновной присяжные. Суд также постановил, что три года после освобождения Осипова будет находиться под надзором американских властей и не сможет покинуть США. Россиянку обязали предпринять все усилия для возвращения детей в Штаты, а также выплатить ее бывшему супругу $18 тыс. компенсации за судебные издержки.