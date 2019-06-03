Дональд Трамп готов обложить Китай новыми пошлинами на сумму в $300 млрд

17:04 | 6.06.2019

США могут ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, он прибегнет к такой мере, «когда будет нужно». Как передает Reuters, речь идет о китайских товарах на сумму не менее $300 млрд.



«На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что будет дальше», — добавил Трамп. По его мнению, китайская сторона очень хочет заключить торговую сделку с США, сообщает gazeta.ru.