Россия и мир
10:10 | 6.06.2019
В российском вузе появится цифровая 5G-лаборатория
В лаборатории будет проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и многое другое.
МегаФон будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке кадров, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.
«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», – замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.
«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.
© «Вечерние Ведомости»
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