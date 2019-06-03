В Голландии 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

17:08 | 5.06.2019

В Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.



Она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии, а также много лет провела в психиатрических клиниках. В 16 лет Ноа Потховен написала автобиографическую книгу «Побеждать или учиться», где описывала свою жизнь. В прошлом году она в критическом состоянии попала в больницу из-за сильной потери веса и отказа органов.



Как отмечает РИА "Новости", согласно нидерландскому законодательству, эвтаназия разрешена с 12 лет, если больной испытывает нестерпимые страдания, а шансов на выздоровление почти нет. С 17 лет для процедуры не требуется разрешение родителей или опекунов.