Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время инспекции дома

16:54 | 5.06.2019

Мэр Омска Оксана Фадина решила объехать один из округов города с инспекцией после обращения граждан, однако поездка закончилась неудачно.



Фадиной пришлось пробираться через грязь, чтобы осмотреть ремонт одного из домов и пообщаться с подрядчиком. В какой-то момент путь преградила большая лужа. Мэр предложила: «Ну что, будем прыгать?», однако потеряла равновесие и упала, запачкав костюм, передает РИА «Новости». Несмотря на конфуз, мэр продолжила свою инспекцию и потребовала сделать ремонт, чтобы вода не уходила под фундамент дома.