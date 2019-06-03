Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова

16:43 | 5.06.2019

Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник. По его словам, «Морозов в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб», передает «Интерфакс».



Вместо него Астраханскую область возглавит полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин. Рабочую встречу с новым врио губернатора провёл сегодня Владимир Путин. О Бабушкине известно, что он является кавалером Ордена Мужества, проходил службу с 1992 по 2012 годы в Вооруженных Силах и ФСБ России. Полпредом президента он стал в прошлом году, до этого с 2013 по 2018 годы являлся заместителем руководителя Росимущества.