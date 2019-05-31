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Россия и мир


14:17 | 4.06.2019

Эрдоган заявил, что Турция не намерена отказываться от С-400

Турция не откажется от соглашения с РФ по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган. По его словам, Турция настроена решительно. При этом он подчеркнул, что Анкара могла бы купить американскую систему Patriot, однако, условия контракта оказались менее выгодными, чем то, что предложила Россия.

Как напоминает russian.rt.com, контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400.

© «Вечерние Ведомости»

 


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